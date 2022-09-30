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  5. Fenerbahçe’de sakatlık depremi! 3 isim derbide yok

Fenerbahçe’de sakatlık depremi! 3 isim derbide yok

Fenerbahçe’de sakatlık depremi! 3 isim derbide yok

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Fenerbahçe tarafından peş peşe 3 kötü haber geldi. Fenerbahçe’de 3 ismin derbide forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe’de sağlık ekibi, milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları Beşiktaş derbisi öncesi takıma geri kazandırmak için seferberlik ilan etti.

Fanatik’in haberine göre, söz konusu isimlerden Emre Mor ve Serdar Aziz’in durumu belirsizliğini koruyor. Alınan bilgiye göre Rennes mücadelesinde oyuna devam edemeyen ve Norveç Milli Takımı’ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Joshua King’in, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.

Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar’ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor. Milli stoperin, Avrupa Ligi’ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe derbi süper lig derbi maçı
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