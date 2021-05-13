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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe; 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde, saat 10.30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe seçim başkanlık seçimi
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