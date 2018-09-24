Fenerbahçe’de Soldado ve Skrtel şoku !

Spor Toto Süper Lig’de 6. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maç öncesi Fenerbahçe savunmasında flaş bir gelişme yaşandı. Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Martin Skrtel, tam olarak iyileşemediği için Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Martin Skrtel ile birlikte Phillip Cocu tarafından derbi kadrosuna alınmayan Roberto Soldado da Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde takımındaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev alamayacağı kesinleşen Martin Skrtel ve Roberto Soldado, Fenerbahçe kampını terk etti.

Son idmanda yer almayan Martin Skrtel’in yerine savunmanın ortasında Roman Neustadter ile birlikte Diego Reyes’in forma giymesi bekleniyor. İkili, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile oynadığı maçta da birlikte görev almışlardı.