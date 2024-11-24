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  5. Fenerbahçe'de transfer krizi bitti: Yıldız isim 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'de transfer krizi bitti: Yıldız isim 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'de transfer krizi bitti: Yıldız isim 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı
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Fenerbahçe'de iç transferin en çok merak edilen bilmecesi haline gelen İrfan Can Kahveci'nin durumunda düğüm çözüldü. Kahveci 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Fenerbahçe’de sözleşmesinin sona erecek olmasıyla geleceği ile ilgili soru işareti yaratan milli futbolcu İrfan Can Kahveci’yla yapılan görüşmelerde sona gelindi.

İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe’nin yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı bildirildi. Yıldız oyuncu 3 yıllık mukaveleye imza attı.

TRT Spor’da yer alan habere göre, 29 yaşındaki İrfan Can, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar kadar Fenerbahçe’de kalacak. Anlaşma detaylarının ise önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

 

Etiketler Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transfer Fenerbahçe
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