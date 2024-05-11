Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kızıştıracak bir gelişme daha yaşandı. Sadettin Saran'ın resmen adaylığının ardından Aziz Yıldırım'ın da Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylık için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki aylarda yapılacak olan olağan seçimli genel kurula çevrilirken mevcut başkan Ali Koç'un henüz resmi olarak açıklanmasa da aday olması bekleniyor.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklarken, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi." sözlerini sarf etti ve böylelikle ilk resmi adayı da açıklamış oldu.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da adaylık hazırlığında olduğu belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi.