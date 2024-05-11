  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım sesleri
Güncelleme:

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını kızıştıracak bir gelişme daha yaşandı. Sadettin Saran'ın resmen adaylığının ardından Aziz Yıldırım'ın da Fenerbahçe Başkanlığı'na adaylık için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki aylarda yapılacak olan olağan seçimli genel kurula çevrilirken mevcut başkan Ali Koç'un henüz resmi olarak açıklanmasa da aday olması bekleniyor.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada Sadettin Saran'ın resmi olarak Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklarken, "Saadettin Saran'ın başvurusu bizden evvel yapılmış divan kuruluna. Biz inceledik dosyayı, hem yüksek divan kurulu hem sicil kurumundan geçirilmiş. Elimizde bitirilmiş bir süreç var. Saadettin Saran, resmi bir aday. Altında önerenlerin olduğu 500'den fazla imzası var. 24 Mayıs, Fenerbahçe başkan adayları için son başvuru tarihi." sözlerini sarf etti ve böylelikle ilk resmi adayı da açıklamış oldu.

 Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da adaylık hazırlığında olduğu belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım başkanlık döneminde birlikte çalıştığı sportif ve idari ekiplerine, 'Hazır olun ve benden haber bekleyin' talimatını verdi.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Aziz yıldırım sadettin saran ali koç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kimsenin kimseye açıklayamadığı cinsel hastalığı: Sekssomnia... Kimsenin kimseye açıklayamadığı cinsel hastalığı: Sekssomnia... Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı 2025'te dolar kaç TL olacak? S&P Global'den dolar tahmini 2025'te dolar kaç TL olacak? S&P Global'den dolar tahmini TBF resmen açıkladı: Yeni sezonda yabancı kuralını değiştirdi TBF resmen açıkladı: Yeni sezonda yabancı kuralını değiştirdi Bayğaralar organize suç örgütü elebaşı yakalandı Bayğaralar organize suç örgütü elebaşı yakalandı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı Güneş'te dev patlama: Patlama anları görüntülendi Güneş'te dev patlama: Patlama anları görüntülendi Çanakkale'de korkutan deprem Çanakkale'de korkutan deprem Denizbank’tan CNN Türk'e çok sert yanıt Denizbank’tan CNN Türk'e çok sert yanıt