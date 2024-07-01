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  5. Fenerbahçe'den 9.8 milyon euroluk sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe'den 9.8 milyon euroluk sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe'den 9.8 milyon euroluk sponsorluk anlaşması
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Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için 347 milyon 105 bin TL'lik sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, forma göğüs reklamı için Otokoç ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandığını duyurdu.

Yapılan anlaşmada başarı ödemeleri dahil 347 milyon 105 bin 63 TL'lik (Yaklaşık 9.8 milyon Euro) anlaşma sağlandığı belirtildi.

BAŞARI ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞİRSE...

Fenerbahçe, başarı ödemelerinin tamamını gerçekleştirmesi durumunda vergiler dahil toplam 11.6 milyon Euro gelir elde edecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Futbol A Takımının forma göğüs reklamında ve diğer muhtelif mecralarda OTOKOÇ markasının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2024/2025 sezonu için sözleşme bedeli 243.582.500 TL (ikiyüzkırküçmilyon beşyüzseksenikibin beşyüz TürkLirası) + KDV olmak üzere sözleşme imzalanmıştır.

Ayrıca yurt dışı ve yurt içindeki lig ve kupa organizasyonlarından gelen başarı bonusları ile birlikte azami 103.522.563 TL (yüzüçmilyon beşyüzyirmiikibin beşyüzaltmışüç TürkLirası) + KDV net başarı primi ödenecektir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Otokoç sponsor forma Reklam
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