Fenerbahçe'den Abdullah Avcı bombası

Yönetim bu süreçte takımı teslim edeceği yeni hoca için görüşmelerde bulunacak. İşte Abdullah Avcı iddialarının da yer aldığı liste...

ERSUN YANAL'IN ARTILARI

1 - Hücum futbolunu benimsemesi camianın beklentisine uyuyor.

2 - Takımı en erken şampiyon yapan hoca

3 - Haksız şekilde gönderildiğine inanılıyor; ikinci bir şansı hak ettiği düşünülüyor.

4 - O da kulübü ve beklentileri biliyor.

AYKUT KOCAMAN'IN ARTILARI

1 - Sistemi savunma ağırlıklı olsa da takımı hep yarışta tutuyor.

2 - Kolay pes etmiyor, sonuna kadar hedefleri kovalıyor.

3 - Takımı, beklentileri ve Türk futbolunu iyi biliyor.

Abdullah Avcı sürprizi

Takımın başına yerli bir teknik adam getirmek isteyen yönetimin, Abdullah Avcı'yı da değerlendirmesi bekleniyor.

Avcı'nın Medipol Başakşehir'de makine düzeninde işleyen sistemi ve her yıl zirveye oynaması takdir ediliyor.

Başarılı çalıştırıcı konusunda nabız yoklandıktan sonra teklif götürülebileceği dile getiriliyor.

İlk aday Kocaman

Yeni hoca için en güçlü adaylar Aykut Kocaman ile Ersun Yanal.

Yönetim iki ismi de değerlendirdikten sonra kararını verecek. Kocaman bir adım önde.

Başkan Ali Koç sezon başında, "Yerli hoca ile çalışırsak bu Aykut Kocaman'dan başkası olmayacak" demişti.

Ancak taraftarın istediği Yanal'ın ismi de masada ciddi şekilde yer alacak. İki isim arasında yönetimde fikir ayrılığı çıkabilir. Son sözü Ali Koç söyleyecek.