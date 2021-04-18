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Fenerbahçe'den altın değerinde 3 puan!

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehirle karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş'ın Ankaragücü'yle 2-2'lik beraberliğinde avantajı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından 3 puanı aldı. Başakşehir de alt sıraların ateşinden kurtulmak istiyordu ama hüsran yaşadı. Nefes kesen mücadelede Sarı-Lacivertliler 2-1'le gülen taraf oldu.

Mücaledenin ilk yarısı Başakşehir'de Ömer Ali'nin, Fenerbahçe'de Szalai'nin golleriyle 1-1 berabere bitti.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe Pelkas'ın şık golüyle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 88. dakikasında Visca penaltı kaçırdı.

Pelkas'ın golü maçın skorunu da belirledi. Bu skorla Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 69'a yükseltirken, Başakşehir 33 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

 

 

Etiketler Fenerbahçe Medipol Başakşehir fenerbahçe medipol başakşehir
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