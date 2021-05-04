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  5. Fenerbahçe'den, Burak Yılmaz açıklaması

Fenerbahçe'den, Burak Yılmaz açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, basında çıkan Burak Yılmaz hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Burak Yılmaz iddialarına karşı yalanlama geldi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı 'kesin bilgiler' olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın kulübümüz ve takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır 'kulüpten bilgi alıyorum' yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz"

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe burak yılmaz transfer
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