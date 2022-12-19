Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi

Transferde önceliğini stopere veren Sarı-Lacivertliler, ön anlaşma sağladığı Samet Akaydın ve Ousmane Diomande’ye imza attırmak istiyor.

Sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayarak büyük bir çıkış yaşayan Sarı-Lacivertliler Dünya Kupası arasına ligde 1’inci sırada girerken sahaya koyulan futbol da taraftarları adeta büyülemişti. Dünya Kupası arasıyla hazırlıklarını sürdüren Kanarya’da hedef sahaya yansıyan futbolun eksiklerini çözerek şampiyonluğa uzanmak. Jorge Jesus kampta toplanan bütün oyuncularla yakından ilgilenirken, kurmaylarıyla da defansif aksiyonları geliştirmenin yollarını aradı. Sezona iyi bir girişle başlayan Fenerbahçe’nin maç maç farklı kombinasyonlarla sahaya dizilmesi stoper değişikliklerini de öne çıkarmıştı.

Süper Lig’de ilk mücadelelerde üçlü stoper tandemiyle sahaya çıkan Kanarya’da Jesus stoperde ağırlıklı olarak Szalai, Gustavo Henrique ve Luan Peres’i sahaya sürmüştü. Sık sık oyun sistemini değiştiren tecrübeli teknik adam Jorge Jesus maç maç analizlerle her maça farklı 11’le çıkmıştı. Yaşanan sakatlıklar sonrasında Henrique ve Peres’in sahalardan uzak kalması Jesus’u farklı isimlere yönlendirirken, ara transfer döneminde Sarı-Lacivertli yönetimden stoper transferi talebinde bulundu.

Jorge Jesus’un raporu dahilinde stoper transferi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi birçok futbolcuyla görüşme gerçekleştirdi. Öncelikli olarak Bundesliga takımlarından Köln’de forma giyen Timo Hübers’i gözüne kestiren yönetim istediği sonucu alamamıştı. Hübers’ten sonra Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımıyla mücadele eden stoper Jawad El Yamiq için devreye giren Fenerbahçe bu transferden de umduğunu bulamadı. İki transferi bitiremeyen yönetim Süper Lig’i bilen bir oyuncuya yönelmeye karar verdi ve bu doğrultuda Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın’ı transfer edecek.

Hem Süper Lig’i bilmesi hem de Türk statüsünde olması Jesus’un Samet’in transferini istemesinde büyük etken oldu. Samet Akaydın’ın yanında bir stoper daha isteyen Fenerbahçe, Ousmane Diomande transferini de bitirmek istiyor. Porto ve Sporting Lizbon’un da istediği Diomande’yi Kanarya erken davranarak transferi bitirecek.