Fenerbahçe'den derbi öncesi flaş açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sadece adil yönetim ve eşit rekabet istiyoruz'' açıklamasında bulundu.

Süper Lig’in altıncı haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü flaş bir paylaşımda bulundu.

“ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ”

Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adil bir yönetim olmasını istediğini dile getirdi.

İşte Hulusi Belgü’nün o paylaşımı:

“SADECE ADİL YÖNETİM, EŞİT REKABET İSTİYORUZ.

Galatasaray sezonun 5. Maçında nihayet 2. (ikinci) sarı kartını gördü, ancak aşağıdaki iki pozisyon gene hakem tarafından görülmedi. Gol öncesi Barış Alper’in topu eliyle düzeltmesinin VAR tarafından fark edilmemesi çok ilginç !

Beş maçta 64 faul ve sadece 2 sarı kart !!!”