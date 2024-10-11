Fenerbahçe'den dev sponsorluk hamlesi

Fenerbahçe, sezon sonunda bitecek stat ismi sponsorluğu için çalışmalara şimdiden başladı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki evinin mevcut sponsoru Ülker'in yeni bir sponsorluk teklif vermeyi düşünmemesinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Stat isim sponsorluğu konusunda uluslararası bir şirketle masaya oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşma hedefliyor.

Ali Koç'un planladığı rakam 10 yıl için 100 milyon Dolar. Ülker, Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkının sahibi olmuştu. Eğer Ali Koç, düşündüğü bu anlaşmayı yapabilirse, Aziz Yıldırım döneminden daha yüksek bir miktarda parayı kasaya koyacak. Fenerbahçe, Ülker ile anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyelerindeydi.