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Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok ağır suçlamalar

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çok ağır suçlamalar
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Trendyol Süper Lig'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerginlik her geçen gün büyürken, Fenerbahçe'den Galatasaray hakkında 5 maddelik zehir zemberek bir açıklama daha geldi.

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki göstererek "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yapmıştı.

Bunun üzerine Fenerbahçe'den sert yanıt geldi.

 İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;

"Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

Usülsüz kontratlar yapan

Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe ali koç Galatasaray dursun özbek
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