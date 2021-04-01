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  5. Fenerbahçe'den Galatasaray'a ''tartışma'' daveti

Fenerbahçe'den Galatasaray'a ''tartışma'' daveti

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, 1959 yılı öncesi şampiyonluklara yönelik tartışmayla ilgili olarak Galatasaray'a bir çağrıda bulundu.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir!

İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray galatasaray fenerbahçe tartışma davet
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