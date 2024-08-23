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Fenerbahçe'den Göztepe maçı ile ilgili açıklama

Fenerbahçe'den Göztepe maçı ile ilgili açıklama
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Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe ile oynadığı maçta meydana gelen olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Göztepe müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Futbol takımımızın, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde kulübümüz ve başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır. Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir.”

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Göztepe maç
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