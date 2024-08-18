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Fenerbahçe’den Göztepe maçı sonrasında çok sert açıklama

Fenerbahçe’den Göztepe maçı sonrasında çok sert açıklama
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Fenerbahçe, 2-0 öne geçip 2-2 kalarak 2 puan bıraktığı Göztepe maçında yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili olarak Fenerbahçe'den çok sert bir açıklama geldi.saha dışı olaylar meydana gelmişti. Başkan Ali Koç’a saldırı girişimi olmuş, su şişesi atılmıştı. Kulüpten konuya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe ile İzmir’de karşılaştı. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve İzmir’de 2 puan bıraktı.

Karşılaşmada saha kenarında ilerleyerek yerine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe taraftarların su şişesi yağmuruna tutuldu. Ayrıca Göztepe’de görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u ittirdi.

Sarı lacivertliler, söz konusu olaylarla ilgili gece yarısı bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle:

"Futbol Takımımızın ligin 2. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakanın devre arasında; hala stada alınmayan ve biber gazına maruz kalan taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin çözümü için yöneticilerimiz dışarıda yetkililerle görüşmekteyken, Başkanımız Ali Y. Koç ve Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan da taraftarlarımızın olduğu tribüne gitmiş ve yetkililerle görüşmüştür. Devamında, taraftarımızın içeri girmesi ve olayların yatışmasıyla Başkanımız ve Genel Sekreterimiz yerlerine gitmekteyken, hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur.

Yaşanan menfur saldırının ardından, yetkililerce ilgili kişinin spor şubede ifade vermek üzere alındığı belirtilmişse de şahsın maçın geri kalanını akreditasyon kartıyla takip etmeye devam ettiği, hakkında hiçbir işlem yapılmadığı öğrenilmiş, elini kolunu sallayarak ve kıyafetini değiştirmiş halde stadyumdan ayrıldığı da bir gazetecinin dikkati sayesinde kamuoyunun gözleri önüne serilmiştir. Ülkemizde yıllardır uygulanmakta olan 6222 sayılı yasa gereği en ufak taşkınlıklarda ilgililer hakkında derhal işlem yapıldığı ve tedbir uygulandığı herkesin malumuyken, Göztepe akreditasyon kartlı bu şahsın ayrıcalığı kimden ve nereden gelmektedir?

Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa bu cesareti kimler vermektedir? Başkanımız Ali Y. Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, süreç hassasiyetle takip edilecektir. Ayrıca ilgili maçın öncesi, sırası ve sonrasında taraftarımıza yaşatılanlara dair de gereken tüm adımları atacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

 

 

Etiketler Fenerbahçe Göztepe Fenerbahçe açıklama ali koç saldırı
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