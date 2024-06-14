Fenerbahçe'den ilk transfer: 4 yıllık imza atıldı
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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk transferine imzayı attırdı.
Bu yıl şampiyonluk yarışında ikinci olarak Şampiyonluğu kılpayı kaçıran Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde transfer sezonuna hızlı başladı.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
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