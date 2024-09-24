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  5. Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına ilişkin açıklama

Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına ilişkin açıklama
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Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisi sonrası Ali Koç'un İsmail Kartal'ı arayarak ''"Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" iddialarına ilişkin yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.'' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştüğü ve "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dediği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamayla bu iddialar yalanlandı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.

Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." denildi. 

NTVSpor

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç ismail kartal fenerbahçe açıklama
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