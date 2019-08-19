Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Spor Toto Süper Lig 2019/20 Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasının son maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Mücadeleye müthiş bir başlangıç yapan ve ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürdü ve sahadan 5-0 gibi farklı bir sonuçla galip ayrıldı.

DIRAR'IN MONACO FORMASIYLA HARİKA GOLÜ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada penaltıdan Victor Moses, 17. dakikada Vedat Muriqi, 24. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu, 74. dakikada Nabil Dirar ve 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, ilk yarıda verdiği 3 penaltı kararıyla dikkat çekerken, Fenerbahçe 13. dakikada kazandığı ikinci penaltı atışını Victor Moses'la değerlendiremedi.

Sarı-lacivertliler, aldığı bu farklı galibiyetle sezonun ilk haftasını lider olarak tamamladı. Gazişehir Gaziantep ise son sırada yer buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI

70. dakikada Dirar’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Murqi’nin şutunu Gazişehir savunması kornere gönderdi.

75. dakikada Kruse’nin ara pasında ceza alanı içine giren Moses’in içeri çevirdiği topla buluşan Dirar, takımın 4. golünü kaydetti. 4-0

78. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi az farkla auta çıktı.

85. dakikada Tolga Ciğerci, uzaktan kaleyi yokladı. Muriqi dönen topu tamamlamak istedi ancak Günay, geçit vermedi.

88. dakikada Kruse’nin savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Ferdi, sol çapraza sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 5-0

90. dakikada Kruse’nin pasını alan Dirar’ın sol köşeden çektiği şut Gazişehir savunmasına çarparak direkten döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Yılmaz xx, Hakan Yemişken xx

Fenerbahçe: Altay xx, İsla xxx, Zanka xxx, Jailson xxxx, Dirar xxx, Ozan xxx, Emre xxxx (Tolga dk. 74 x), Rodrigues xxx (Deniz Türüç dk. 70 x), Moses xxxx (Ferdi dk. 77 xx), Kruse xxxx, Vedat Muriqi xxxx

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Olkowski x, Kana-Biyik x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah x (Diarra dk. 57 x), Nogueira x, Morais x, Pawlowski x (Muğdat dk. 65 x), Tetteh x, Kayode x (Kenan Özer dk. 80 ?)

Goller: Moses (dk. 6 pen.), Muriqi (dk. 17), Emre Belözoğlu (dk. 24 pen.), Dirar (dk. 75), Ferdi Kadıoğlu (dk. 88) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Muriqi (Fenerbahçe), Chibsah, Tetteh, Nogueira (G.Gaziantep)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal, transfer edilen 9 isimden 6'sına ilk 11'de şans verdi.

Yeni transferler Altay Bayındır, Zanka, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç, ilk 11'de sahaya çıktı. Geride kalan sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan'da ilk 11'de yer aldı.

Yeni transferlerden Allahyar Sayyadmanesh, Deniz Türüç ve Murat Sağlam ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Kalede Altay'ı tercih eden Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan kurdu. Bu isimlerin önünde Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan oynarken, kanatlarda Victor Moses ile Rodrigues görev yaptı. Santrfor arkasında Kruse, ileri uçta da Muriç forma giydi.

EMRE BELÖZOĞLU 1542 GÜN SONRA

Fenerbahçe'ye 4 sezon aradan sonra dönen 38 yaşındaki Emre Belözoğlu, bin 542 gün sonra sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, daha önce Fenerbahçe formasını resmi olarak 2014-2015 sezonu son haftasında 30 Mayıs 2015'te Kasımpaşa karşısında giymişti.

Emre, 4 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe formasını Gazişehir Gaziantep maçında terletti.

TOLGA CİĞERCİ İLK KEZ

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı-lacivertli takımla ilk defa resmi bir maçta kadroya girdi.

Geride kalan sezonun başında transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta kadroda yer almayan Tolga, sezonun ilk haftasında yedekler arasında oturdu.

F.BAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, sezonun ilk maçına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, maç kadrosunda yer almadı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun ilk resmi maçında sarı-lacivertli futbolculara büyük destek verdi.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takıma destek olarak, futbolculardan şampiyonluk sözü istedi.

Öte yandan Maraton Üst Tribünü'nde seremoni sırasında, "Fenerbahçe Cumhuriyeti" yazan dev bir bayrak açıldı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'İN İLK MAÇI

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'deki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Geride kalan sezonda 1. Lig'de play-off sonucu Süper Lig'e yükselen kırmızı-siyahlılar, tarihinde ilk Süper Lig maçına Kadıköy'de çıktı.

