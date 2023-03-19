Fenerbahçe'den maç sonrası çok sert açıklama: ''Hesabını soracağız!''

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'nin sosyal medyadan yapılan maç sonu paylaşımında "hesap soracağız" ifadesi yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona erdi.

Puanını 54'e yükselten sarı-lacivertliler maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup; FENERBAHÇE GALİP! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz! Son günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını soracağız" ifadeleri yer aldı.