Fenerbahçe'den müthiş koreografi !

Fenerbahçeli taraftarlar rakiplerine gönderme yapan bir koreografi şova imza attı.

Tüm tribünler ellerindeki sarı-lacivertli kartonları kaldırdı. Daha sonra Spor Toto Tribünü'nde Galatasaray'ın Kadıköy'de son galibiyetinin 1999 yılında olduğu belirtilerek, açılan dev pankartta "Gelenekte 19. yıl" yazıldı. Bu pankartın altında ise "Yönetmen Fenerbahçe." yazısı yer aldı.

Bu pankartın ardından aynı tribünde 3 boyutlu bir görsel sergilendi. Görselde, bir Fenerbahçeli taraftarın tek eliyle ağlayan aslanın boğazını sıkması dikkati çekti.

Maraton tribününün tamamında ise kartonlarla "Kaderinden kaçamazsın." yazısı oluşturuldu.