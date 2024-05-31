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Fenerbahçe'den ''sağlık ekibi'' kararı

Fenerbahçe'den ''sağlık ekibi'' kararı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezon sağlık ekibinin değişeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezonda sakatlıklar sebebiyle çok fazla sıkıntı çeken Fenerbahçe'de sağlık ekibi eleştirilerin odağı olmuştu.

Ali Koç, sarı lacivertli takımın sağlık ekibinin değişeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon sağlık ekibini değiştiriyoruz. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu liderliğinde bir yeni bir sağlık heyeti kurulacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE 2023'TE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin mevcut kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, 2023 yılında sağlık heyetinin başına getirildi. Karanlık, 2009-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de çalışmıştı.

52 yaşındaki isim, Al-Jazira ve BAE Milli Takımı'nda da çalıştı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe ali koç sağlık ekibi
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