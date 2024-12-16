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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 ismin sağlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 3 ismin sağlık durumu belli oldu
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Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumunu açıkladı.

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, oynanan maçta sakatlık yaşayan Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın için açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe sakatlık Rodrigo Becao Dominik Livakovic oğuz aydın
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