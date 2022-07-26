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  5. Fenerbahçe'den stoper bölgesine takviye: Yeni transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'den stoper bölgesine takviye: Yeni transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'den stoper bölgesine takviye: Yeni transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, Flamengo'nun 29 yaşındaki tecrübeli stoperi Gustavo Henrique ile anlaştığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper Gustavo Henrique ile prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına varılan Henrique, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe stoper gustavo
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