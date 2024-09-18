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Fenerbahçe'den sürpriz bir istifa geldi

Fenerbahçe'den sürpriz bir istifa geldi
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Fenerbahçe'de 2020 yılından bu yana görevini sürdüren U19 Takımı teknik direktörü Semih Şentürk, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde 2020 yılının sonunda göreve başlayan, 2023 yazında U19 Takımı'nın teknik direktörü olan Semih Şentürk, görevinden ayrıldığını açıkladı.

SEMİH ŞENTÜRK'ÜN VEDA MESAJI

Sevgili FENERBAHÇE Ailem

Fenerbahçe formasını giydiğim yıllar boyunca sahada verdiğim mücadele, attığım goller ve yaşadığımız zaferler benim için hayatımın en değerli anlarıydı. Her zaman bu formayı gururla taşıdım; bu büyük camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Futbolculuk kariyerimin ardından, genç yeteneklerimize yol gösterme ve Fenerbahçe ruhunu aşılamanın sorumluluğunu üstlendim. Onların gelişiminde bir nebze de olsa katkım olabildiyse ne mutlu bana.

Bu kulüp bana sadece bir kariyer değil, aynı zamanda bir aile verdi. Her antrenmanda, her maçta, her galibiyette sizin desteğinizi hissettim. Altyapıda görev aldığım süre boyunca, genç oyuncularımıza futbol bilgimi ve tecrübelerimi aktarmak benim için büyük bir onurdu. Bu gençlerin ileride Fenerbahçe'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyorum.

Bugün, Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısındaki görevimden ayrılırken sizlere veda etmenin zorluğunu yaşıyorum.. Duygularımın ne kadar yoğun olduğunu anlatmak gerçekten güç. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerimde bana her zaman destek olan, yanımda duran siz sevgili taraftarlarımızla
vedalaşmak, tarif edilmez bir his.

Veda etmek her zaman zordur. Ancak biliyorum ki Fenerbahçe'nin kalbimdeki yeri asla değişmeyecek. Bu kulübün bir parçası olmak benim için her zaman bir gurur kaynağı oldu ve öyle de kalacak. Sizlerle birlikte geçirdiğim her an, yaşadığım her duygu, hayatım boyunca unutulmaz anılar olarak kalacak.

Sevgili Fenerbahçe ailem, sizlere veda ederken kalbimde derin bir minnet ve sevgi taşıyorum. Bu büyük camiaya katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Başta büyük Fenerbahçe taraftarı olmak üzere başkanımıza, beraber görev yaptığım altyapıdan sorumlu yöneticilerime, akademi direktörlerine, altyapı hocalarına ve yetiştirdiğimiz oyunculara bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Kendi hayallerimin peşinde, iyi bir teknik direktör olmak için şimdilik sizlere veda ediyorum.

Her zaman yanınızda, kalbimle ve dualarımla sizinle olacağım.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Fenerbahçe istifa Fenerbahçe u19 semih şentürk
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