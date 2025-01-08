Fenerbahçe'den Türkiye Kupası kararı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Kupası'na katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına yönelik kararın yanı sıra transfer planlamaları ve son dönemde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

Ali Koç açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"2018'deki seçimde üç tane hedefimiz vardı. Bir kuraklık dönemi vardı. 4 senedir şampiyon olamamıştık. Nispeten boş tribünlere oynuyorduk. En kısa sürede mali bağımsızlığımız sağlamak ve Aziz Yıldırım'ında başlattığı dünyanın en başarılı spor kulübü vizyonumuzu devam ettirmekti. Ne yazık ki üç hedefimizden ikisinin dışında istediğimiz olmadı. Futbol amiral gemi. Diğer iki alanda yeterince karşılığı olmadığını gördük ve bunu da anlayışla karşılıyoruz. Camiamızı hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız."

'RAKİBİMİZİ İTEKLEDİLER'

"Bizim çok hatalarımız olmuş olabilir, her kulüp gibi. Özeleştiri yapmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu. Yönetimsel hiçbir eksiklikleri yok muydu. Herkes hatalarına rağmen şampiyon olursak biz ne hikmetse şampiyon olamadık. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler. Basın, rakiplerimizin hata ve suçlarını bizimkiler kadar konuşmadı. Son 10 senedeki puan tablosunda bu seneyi saymazsak 1 puan fark var. Bizim şampiyonluğumuz yok Galatasaray'ın 5 şampiyonluğu var. Rakamlar söz konusu Türk futboluysa gerçekleri yansıtmıyor. İzah edilmesi güç bir durum."

TARAFTARA ÇAĞRI

"Fenerbahçe'nin taraftarı yegane motivasyon kaynağıdır. Bütün sezonu maç olarak düşünün. Takım devreye 2-0 mağlup girmiş ama koskoca bir ikinci yarı var. İkinci yarıya takımı destekleyerek mi yoksa protesto ederek mi sahaya çıkmalıyız. 10 yıllık özlem, yaşanan haksızlıklar, göz göre göre yapılan hukuksuzluklar Fenerbahçe taraftarını sabırsız bir duruma getirdi. Öyle bir hale geldi ki bu sezon Tadic'i bile tepkilerin hedefi halinde getirecek bir ruh halindeyiz camia olarak. Kelimelerle anlatamayacağım bir duyguyu da söylemek istiyorum. Biz camiamızdan şahsi destek istemiyoruz. Hepimiz bir mücadelenin parçası olmuş durumdayız. Bize istediğinizi söyleyin ancak tüm sporcularımıza destek olun. Tepkilerin dozajını ve zamanlamasını vicdanlarında biraz daha tartarak vermeliler."

'TRİBÜN MÜHENDİSLİĞİ YAPMADIK'

"Bazı tribünlerde hakemin hata dedikleri pozisyonlara millet çökerken, burada tribünlerden ne kadar tepki geliyor. Son dönemde tribünlerde verdiğimiz görüntü rakiplerimizin ekmeğine yağ sürmüyor mu? 3 Temmuz'da camiamızın içinden geçen bazı medya mensuplarının şu an bizim bazı taraftar gruplarına yön verdiğini göremiyor musun?. Dönün bakın onların geçmişte neler yazdıklarını. Bizim takımımızın sizden tek beklediği samimi destekleriniz. Bizim için ne söylerseniz söyleyin, hakkınızdır. Biz hiçbir zaman tribün mühendisliği yapmadık. Toplam 62 kombine iptal ettik bu sezon, 49'u karaborsa nedeniyle."

'YALILARDA TOPLANTI YAPILIYOR DİYE İFTİRA ATIYOR'

"Geçen sezon 17 Mart'ta Trabzon'daki maçtaki linç girişimi Fenerbahçe için bardağı taşıran son damla oldu ve 2 Nisan Genel Kurulu'nda alınan kararlar hepinizin malumudur. Bu tarihten itibaren yaşananlar ve Türk futbolundaki değişimler camiamızın kararının ne kadar doğru olduğunun gösteriyor. Bu tarihten sonra neler oldu bir bakalım. Kulüpler Birliği'nde TFF'nin değişimi için imza toplandı. Sonra Süper Kupa maçı... U19 takımıyla 2 dakikalık sahaya çıktık. Meşhur bir kundura fabrikasında bir toplantı oldu. Maça iki saat kala Urfa'da dönemin TFF Başkanı ile konuşup strateji kuran başkan kimdi? Dursun Özbek. Kendisi böyle bir toplantı yapıyor ama bana yalılarda toplantı yapılıyor diye iftira atıyor."

'YABANCI VAR BÜTÜN MAÇLARDA OLMALI'

"18 Temmuz'da yapılan seçimlerde Büyükekşi Türk futbolundan uzaklaştırıldı. 18 sene sonra malum örgütün unsurları olmayan bir TFF göreve geldi. Yeni yönetimle beraber kurullar değişti. Şaibeli görünen birçok hakem ve gözlemci değiştirildi. TFF gelecek sezon hakem işlerini MHK ve kulüplerin ortak belirleyeceği bir organizasyon önerdi. Tek tip sözleşmeye geçilecek. Bundan sonra harcama limitleri konusunda aldatmaca yapılamayacak. İkinci yarı yabancı VAR kullanılacak ve Fenerbahçe olarak memnun olduk. Yabancı VAR bütün maçlarda olmazsa biz bu konudaki destekten çekiliriz. İkinci yarının tümünde ve tüm maçlarda olmalı."

'DÜNYADA YER YERİNDEN OYNAR'

"Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. 'Hakemlerden şikayet edecek en son camia Galatasaray'dır' dedi. Herkes böyle bir açıklama yapamaz. 'Geçen sezon Antalyaspor'dayken Galatasaray'a hakem hatasıyla yenildik. 6 hafta sonra aynı hakemin olduğu maçta kazandık ve hakem Galatasaray maçındaki hatayı telafi ettik' dedi. Böyle bir açıklamadan sonra Dünyada yer yerinden oynar başka bir ülkede olsa. Bu şike ya! Hakem kimdir? Abdülkadir Bitigen."

'TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMA KARARI ALDIK'

"Ziraat Türkiye Kupası'na as takımımızla katılma kararı aldık. U19'la değil, hocamızın öngöreceği bir kadroyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağız."