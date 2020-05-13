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FENERBAHÇE'DE 3'ÜNCÜ KORONAVİRÜS VAKASI! TESTİ POZİTİF ÇIKTI
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  5. 13 Mayıs 2020 12:34

Fenerbahçeli yöneticinin de koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Fenerbahçeli yöneticinin de koronavirüs testi pozitif çıktı
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi.  Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.
 

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