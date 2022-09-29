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Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar gece yarısı birbirlerine girdi!

Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesinde dün gece bir grup Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş'a gelerek tezahüratlar ve meşalelerle olay çıkardı. Fenerbahçelileri gören Beşiktaşlılar da sokağa inince ortalık karıştı. Fenerbahçe taraftarlarının olay yerinde bırakıp kaçtıkları otomobil ise internette satılığa çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi konuk edeceği derbi maç öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak.

Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı. Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı.

Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Fenerbahçeli taraftarlara ait olduğu iddia edilen ve olay yerine terk edilen otomobilin fotoğraflarını çeken Beşiktaş taraftarları internete araç için satılık ilanı verdi.

Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar gece yarısı birbirlerine girdi!

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Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe beşiktaş fenerbahçe taraftar kavga
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