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  5. Fenerbahçe’nin 230 milyon liralık transferi Mourinho’nun gözüne giremedi!

Fenerbahçe’nin 230 milyon liralık transferi Mourinho’nun gözüne giremedi!

Fenerbahçe’nin 230 milyon liralık transferi Mourinho’nun gözüne giremedi!
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Fenerbahçe'ye 230 milyon liraya transfer olan Oğuz Aydın'a teknik direktör Jose Mourinho tarafından sadece 22 dakika süre verildi. Aydın'ın transfer döneminde Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euroya (Yaklaşık 230 milyon TL) kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, forma şansı bulamıyor.

Mourinho'nun gözüne giremediği belirtilen futbolcunun Fenerbahçe'deki akıbeti netlik kazanıyor.

Geçen sezon performansıyla lige damga vuran milli futbolcu Aydın, sadece 22 dakika süre buldu.

Aydın bu 22 dakikayı toplam üç maçta aldı. Milli futbolcu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı vermedi.

Fenerbahçe’nin 230 milyon liralık transferi Mourinho’nun gözüne giremedi! - Resim : 1

Sözcü'de yer alan habere göre; 23 yaşındaki futbolcunun kiralık gönderilmesi muhtemel.

Sol kanat rotasyonunda Maximin ve Kostic'in gerisinde kalan Aydın, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer almıyor.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe oğuz aydın mourinho
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