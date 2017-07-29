Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan toplantısı yapılıyor.



Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda kulübün borçu 358 milyon 958 bin TL olarak açıklanırken alacak ise 18 milyon 768 bin TL olarak belirtildi.



Sarı-lacivertli kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı. Başkan adaylığını açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıyı takip edenler arasında yer aldı.



Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu sunan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, tesisleşme, Fenerbahçe Üniversitesi ve şubelerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.



Mosturoğlu, futbolda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Yeniden yapılanma süreci başarıyla geçirilmektedir. Belirlenen pozisyonlar için transferler yapıldı. Bazı pozisyonlar için gerekli transfer çalışmaları sürmektedir. Güçlendirilen kadromuzun armaya ve çubuklu formamıza layıkıyla mücadele edeceğine, terlerinin son damlasına kadar mücadele edip formalarını ıslatacağına, kendilerini destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza yakışanı yapacağına, rakiplerini geçerek şampiyon olacağına inancımız tamdır."