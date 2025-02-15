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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
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Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün borcunun 18 milyar 600 milyon TL olduğunu açıkladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Şubat ayı Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 dönemin ilişkin mali tablolarla hakkında bilgiler verdi. Dönem Varlıklar 4 milyar 386 milyon TL, Duran Varlıklar 13 milyar 295 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 17 milyar 681 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde giderlerin 6 milyar 349 milyon TL, gelirlerin de 6 milyar 469 TL olduğunu açıkladı. Dönem karının ise 562 milyon lira olduğu ifade edildi.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 18 milyar 600 milyon TL olduğunu bildirdi.

DHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin borcu Yüksek Divan Kurulu
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