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  5. Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı

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Bursa'da düzenlenen bir etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, kariyerine devam etmek istediği takımı açıkladı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Bursa'da çocukların sorularını yanıtladı.

Yüksek, İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında İznik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte deneyimlerini aktardı.

Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.

HAYALİNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI
Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli. Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United. Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler Fenerbahçe ismail yüksek Fenerbahçe hayalindeki takım
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