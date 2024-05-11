Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig macerasına Beşiktaş ile başlayıp bu sezon Fenerbahçe formasını giyen Michy Batshuayi için şimdi de Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de bu sezon özellikle oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Michy Batshuayi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Saır-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Michy Batshuayi'nin 1 yıllık opsiyon süresi bulunurken, Fenerbahçe'nin Batshuayi ile devam etmemesi durumunda oyuncunun ezeli rakiplerden Galatasaray'a gidebileceği iddiası konuşuluyor.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Belçikalı golcü, Fenerbahçe'nin kendisiyle devam etmemesi halinde Marsilya ile görüşeceği kaydedildi.

HALI SAHADA GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ

Öte yandan Michy Batshuayi, Belçika'da yaptığı bir halı saha maçında giydiği Galatasaray formasıyla gündeme gelmişti. Oyuncunun formayı milli takımdan arkadaşı Jason Denayer'den aldığı ortaya çıkmıştı.