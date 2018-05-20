Fenerbahçe'nin kupa hasreti

Futbolda 2017-2018 sezonunu kupasız kapatan sarı-lacivertli ekibin kupa hasreti devam ediyor. Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda yaşayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 4 sezona çıktı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık süresinde şampiyon olunmayan en uzun seriyi yaşadı. Sarı-lacivertlilerin mevcut kadrosunda kupa sevinci yaşayan sadece Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım bulunuyor.

Ligde iyi başlayamadığı sezonun son bölümünde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın hata yapmamasıyla mutlu sona ulaşamadı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe, Diyarbakır'da yapılan final karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 3-2'lik mağlubiyet yaşadı ve kupayı rakibine kaptırdı.



Son kupasını 28 Ağustos 2014'te TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı yenerek alan sarı-lacivertli ekip, o tarihten sonra aradan geçen yaklaşık 4 yılda kupa kaldıramadı.



4 sezondur şampiyon olamıyor



Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk hasreti 4 sezona çıktı.



Ligde son şampiyonluğunu teknik direktör Ersun Yanal döneminde 2013-2014 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, sonrasındaki 4 sezonda taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatamadı.



Fenerbahçe, şampiyonluğu 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Beşiktaş'a kaptırdı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda ise son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonu sonunda yaşayan sarı-lacivertli ekibin, bu kulvardaki hasreti ise 5 sezonu buluyor.



2018 de kupasız kapanacak



Fenerbahçe, 2018 yılını kupa alamadan tamamlayacak.



2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertiler, TFF Süper Kupa oynama hakkı da elde edemedi.



Bu durumda Fenerbahçe'nin 2018 yılında kupa kazanma ihtimali kalmadı.



Aziz Yıldırım döneminde en kötü seri



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık süresinde şampiyon olunmayan en uzun seriyi yaşadı.



Sarı-lacivertli kulüpte 1998 yılının şubat ayında başkanlığa seçilen Yıldırım, 20 yılı geçen görev süresinde 6 kez şampiyonluk gördü.



Son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, aradan geçen 4 sezonda ligde ipi göğüsleyen takım olamadı. Bu süre Aziz Yıldırım'ın başkanlığında şampiyonluk yaşanmayan en uzun seri olarak dikkati çekti.



Fenerbahçe'de profesyonel dönemde en fazla şampiyonluk yaşayan başkan olan Yıldırım, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında takımının şampiyonluğuna şahit oldu.



Kadroda 4 futbolcu kupa gördü



Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda kupa sevinci yaşayan sadece 4 futbolcu bulunuyor.



Sarı-lacivertli ekibin zaferi olan 2014'teki TFF Süper Kupa maçında kadroda yer alan Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk haricinde şu an kadroda bulunan hiçbir futbolcu Fenerbahçe formasıyla kupa kaldıramadı.



Söz konusu dönemde Robin van Persie, Luis Nani, Josef de Souza, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Martin Skrtel, Gregory van der Wiel, Vincent Janssen, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado ve Giuliano Victor de Paulo gibi yıldız isimler sarı-lacivertli takımda kupa sevinci yaşayamadı.



Pereira ve Advocaat kupa kaldıramadı



Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi.



Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı.



Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.



Kocaman'ın kupasız ilk sezonu



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın başında ilk kez bir sezonu kupa almadan tamamladı.



Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettiremedi.



Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de Türkiye Kupası'nı alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.



