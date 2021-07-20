Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal
Fenerbahçe, Slovenya’da yapmayı planladığı kampı 'pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle' iptal etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da yapmayı planladığı kampın, yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı.
Kampın ardından çalışmalarına İstanbul’da devam eden Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir.
Takımımız çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek olup; hazırlık maçalarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır."
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