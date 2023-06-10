  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fenerbahçe'nin yeni sezon forma sponsorları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma sponsorları belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma sponsorları belli oldu
Güncelleme:

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-24 sezonunda giyeceği formada yer alacak sponsorlar belli oldu.

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu formasının göğüs sponsoru değişti.

Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yeni sponsorlar paylaşıldı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadedeler kullanıldı:

"Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın, Puma tarafından hazırlanan 2023-24 futbol sezonu formalarında sponsorlarımız şu şekilde olacaktır;

Formalarımızın göğüs bölümünde OTOKOÇ, sağ kolunda SAFİPORT, sol kolunda NESİNE.COM, sırt kısmında ise HALLEY logoları yer alacaktır.

2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir.

2009-2010 sezonundan bu yana forma sırt sponsorumuz olan ÜLKER, HALLEY markası ile 2023-24 sezonunda da formalarımızın sırtında yer alacaktır.

2023-24 futbol sezonunda formalarımızın sağ ve sol kolu için iki ayrı sponsorluk anlaşması yapılmıştır.

Bu anlaşmalar kapsamında Kulübümüze 2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsorluk desteği veren SAFİPORT, 2023-24 futbol sezonunda Futbol Takımımızın forma kol sponsoru olmuştur. SAFİPORT logosu 2023-24 sezonu boyunca formalarımızın sağ kolunda yer alacaktır.

2021-22 sezonundan bu yana forma kol sponsorumuz olan NESİNE.COM’ un logosu 2023-24 futbol sezonunda da formamızın sol kolunda yer almaya devam edecektir.

Futbol Takımımızın şort sponsorları AYGAZ ve PASHA ile 2023-24 futbol sezonunda da iş birliğimiz devam etmektedir."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe sponsor forma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti ortaya çıktı... Yılın yarısında görme şansınız yok!
12 Haziran haftası burç yorumları...
AK Parti'den istifa eden eski bakanın yeni partisi belli oldu
Hüda-Par'lı vekiller AK Parti'den ayrılıyor
Bikiniyle poz veren Miray Daner'in değişimi dikkat çekti
Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!)
''Yabancı Damat Türk Gelin'' projesine bir tepki de Özdağ'dan
Konut balonu sönüyor mu?
AK Parti'de sürpriz istifa: ''Milli siyasete dönüyorum!''
Fatih Portakal'dan canlı yayına damgasını vuran sözler