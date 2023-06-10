Fenerbahçe'nin yeni sezon forma sponsorları belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2023-24 sezonunda giyeceği formada yer alacak sponsorlar belli oldu.

Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu formasının göğüs sponsoru değişti.

Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada yeni sponsorlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadedeler kullanıldı:

"Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın, Puma tarafından hazırlanan 2023-24 futbol sezonu formalarında sponsorlarımız şu şekilde olacaktır;

Formalarımızın göğüs bölümünde OTOKOÇ, sağ kolunda SAFİPORT, sol kolunda NESİNE.COM, sırt kısmında ise HALLEY logoları yer alacaktır.

2018-19 sezonundan bu yana AVIS markası ile Profesyonel Erkek Futbol Takımımızın ana sponsoru olan Otokoç Otomotiv AŞ., 2023-24 futbol sezonunda desteğine OTOKOÇ markası ile devam edecektir.

2009-2010 sezonundan bu yana forma sırt sponsorumuz olan ÜLKER, HALLEY markası ile 2023-24 sezonunda da formalarımızın sırtında yer alacaktır.

2023-24 futbol sezonunda formalarımızın sağ ve sol kolu için iki ayrı sponsorluk anlaşması yapılmıştır.

Bu anlaşmalar kapsamında Kulübümüze 2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsorluk desteği veren SAFİPORT, 2023-24 futbol sezonunda Futbol Takımımızın forma kol sponsoru olmuştur. SAFİPORT logosu 2023-24 sezonu boyunca formalarımızın sağ kolunda yer alacaktır.

2021-22 sezonundan bu yana forma kol sponsorumuz olan NESİNE.COM’ un logosu 2023-24 futbol sezonunda da formamızın sol kolunda yer almaya devam edecektir.

Futbol Takımımızın şort sponsorları AYGAZ ve PASHA ile 2023-24 futbol sezonunda da iş birliğimiz devam etmektedir."