Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe, Puma ile yaptığı anlaşmanın ardından 2021-22 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen forma tanıtımında yaptığı açıklamada daha önce duyurdukları gibi; yeni sezon formalarında şampiyonluk sayılarını simgeleyen yıldızların yer almadığını söyledi.

Puma ile yapılan anlaşmanın ticari anlamda öncekilere kıyasla daha iyi olduğuna dikkat çeken Koç, 19 Ağustos'ta dünyada tanınan 5 kulüple birlikte bir lansman düzenleneceğini açıkladı.

Başkan Koç, 2022-23 sezonunun formaları için kararın da şimdiden verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin iç sahada oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği çubuklu formanın sırt kısmında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası da yer alıyor.

Ali Koç, formaların tanıtımdan önce sızması nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı da Puma temsilcilerine iletti. Koç, kısa zamanda çıkarılan dizaynları beğendiğini söylerken, saat 15 itibariyle online ve mağaza satışlarının başladığını açıkladı. Formalar, 319 liradan satışa sunuldu.

İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları: