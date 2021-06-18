Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin 43 yaşındaki Marco Silva ile prensipte anlaştığını iddia etti.
Fenerbahçe, gelecek hafta yapılacak başkanlık seçimi heyecanını yaşarken; sarı lacivertlilerin teknik direktör arayışları da devam ediyor
Portekiz basınından UOL'un haberine göre, F.Bahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya vardı.
EVERTON'I ÇALIŞTIRDI
Ülkesinde Estoril ve Sporting Lizbon'ı çalıştıran Silva, Yunan ekibi Olympiakos'ta şampiyonluk yaşamıştı. Sonrasında Premier Lig'de sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan hoca, 2019-20 sezonunda Everton'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.
ANLAŞMAYA VARILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü.
EN YÜKSEK ORTALAMASI OLYMPIAKOS'TA
İdeal dizilişi 4-2-3-1 olan Silva'nın oyun felsefesi savunma ağırlıklı. Kariyerinde hoca olarak en fazla Estoril'in başında maça çıktı. 2011-14 yılları arasında 116 maçta Estoril'e hocalık yaptı. En yüksek ortalamayı Olympiakos'ta yakaladı. Silva, 48 karşılaşmada 2,44 ortalama tutturdu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol