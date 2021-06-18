Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin 43 yaşındaki Marco Silva ile prensipte anlaştığını iddia etti.

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Portekiz basınından UOL'un haberine göre, F.Bahçe, 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaşmaya vardı.

EVERTON'I ÇALIŞTIRDI

Ülkesinde Estoril ve Sporting Lizbon'ı çalıştıran Silva, Yunan ekibi Olympiakos'ta şampiyonluk yaşamıştı. Sonrasında Premier Lig'de sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan hoca, 2019-20 sezonunda Everton'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.

ANLAŞMAYA VARILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü.

EN YÜKSEK ORTALAMASI OLYMPIAKOS'TA

İdeal dizilişi 4-2-3-1 olan Silva'nın oyun felsefesi savunma ağırlıklı. Kariyerinde hoca olarak en fazla Estoril'in başında maça çıktı. 2011-14 yılları arasında 116 maçta Estoril'e hocalık yaptı. En yüksek ortalamayı Olympiakos'ta yakaladı. Silva, 48 karşılaşmada 2,44 ortalama tutturdu.