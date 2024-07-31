Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'in son hali gündem oldu

Yeni sezon öncesi birçok yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de son transfer Allan Saint-Maximin'in antrenman fotoğrafı günde oldu.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına sürdüren Fenerbahçe, Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin'i geçtiğimiz günlerde resmen kadrosuna katmıştı.

O GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Son olarak Lugano ile karşılaşan Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemezken, Allan Saint-Maximin'in görüntüsü gündem oldu.

TARAFTARLAR ELEŞTİRDİ

27 yaşındaki golcünün çekilen görüntüsü sonrası taraftarlar oyuncuya kilolu olduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

14 GOL KATKISI YAPTI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı.