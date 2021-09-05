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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. Orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrollerinden ardından resmi imzayı atacak.

Portekizli futbolcu, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 17.45'de Lizbon'dan İstanbul'a geldi. Portekiz Ligi'nde bu sezon Estoril formasıyla 3 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 de gol attı.

 

Etiketler Fenerbahçe'nin yeni transferi Crespo Crespo Fenerbahçe Miguel Crespo
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