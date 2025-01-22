  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, dün gece İstanbul’a geldi.

Devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Diego Carlos’u İstanbul’a getirdi. Brezilyalı savunmacıyı taşıyan özel uçak, gece 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varılan Diego Carlos’un bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bu sezon ligde ve kupalarda 17 kez forma giyen Brezilyalı stoper, toplam 1403 dakika sahada kaldı.

1,85 cm boyundaki sağ ayaklı futbolcu, stoper pozisyonunda forma giyiyor.

DHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Diego Carlos transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş Camdan atlama kararını babasıyla görüntülü konuşurken vermiş Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı Ümit Özdağ'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü: ''Beni de tutuklayın!'' Cemal Enginyurt canlı yayında çılgına döndü: ''Beni de tutuklayın!'' Kartalkaya vicdansızlarına en güzel yanıtı o verdi! Kartalkaya vicdansızlarına en güzel yanıtı o verdi! Yangın faciasında 76 kişinin yaşamını yitirdiği otelin içi görüntülendi Yangın faciasında 76 kişinin yaşamını yitirdiği otelin içi görüntülendi Yargıtay'dan tüm kadın cinayetleri için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm kadın cinayetleri için emsal olacak karar Kartalkaya'daki yangın faciası için tepki çeken yayın yasağı kaldırıldı! Kartalkaya'daki yangın faciası için tepki çeken yayın yasağı kaldırıldı! Türkiye'nin en soğuk noktasındaki dev göl dondu! Türkiye'nin en soğuk noktasındaki dev göl dondu! Tutuklanan Ümit Özdağ’dan ilk mesaj: ''Tek endişem...'' Tutuklanan Ümit Özdağ’dan ilk mesaj: ''Tek endişem...'' Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan mesaj var Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan mesaj var
Kartalkaya'da 76 canı yitirdiğimiz otelden ilk açıklama Kartalkaya'da 76 canı yitirdiğimiz otelden ilk açıklama Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Prof. Dr. Görür ve Prof. Dr. Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İstanbul'da 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu çöpe atıldı! İstanbul'da 1,5 yaşındaki bir kız çocuğu çöpe atıldı! Kartalkaya'daki otel faciasında ''piliç'' TIR'ı rezaleti! Kartalkaya'daki otel faciasında ''piliç'' TIR'ı rezaleti! Afiyet olsun Türkiyem! Kırmızı et diye bakın ne yedirdiler! Afiyet olsun Türkiyem! Kırmızı et diye bakın ne yedirdiler! Taksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu Taksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu Karadeniz-Akdeniz bağlantısını 6 saate indiren yol açıldı Karadeniz-Akdeniz bağlantısını 6 saate indiren yol açıldı Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden haber geldi Kartalkaya'daki yangın faciasında kahreden haber geldi Hava 5 derece birden soğuyacak; sağanak yağmur ve kar geri geliyor! Hava 5 derece birden soğuyacak; sağanak yağmur ve kar geri geliyor! Kartalkaya'daki faciada ölü sayısı artıyor! Kartalkaya'daki faciada ölü sayısı artıyor!