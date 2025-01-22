Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, dün gece İstanbul’a geldi.

Devre arası transfer döneminde takımı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Diego Carlos’u İstanbul’a getirdi. Brezilyalı savunmacıyı taşıyan özel uçak, gece 00.30 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı.

Kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varılan Diego Carlos’un bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bu sezon ligde ve kupalarda 17 kez forma giyen Brezilyalı stoper, toplam 1403 dakika sahada kaldı.

1,85 cm boyundaki sağ ayaklı futbolcu, stoper pozisyonunda forma giyiyor.

DHA