Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk piyango

Yeni sezona peş peşe flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu'na gelen 30 milyonluk teklif kulübü hareketlendirdi.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Premier Lig takımlarından bir tanesi Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon euronun üstünde bir teklif yaptı. Sercan Hamzaoğlu bu teklifin üzerine Ali Koç’un bir toplantı yapacağını “Başkan Ali Koç, Ferdi ve Mourinho’yla teklif hakkında bir görüşme yapacak.” diyerek belirtti.

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.