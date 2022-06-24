Fenerbahçe’ye 9 şampiyonluk eklenecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı olan Mehmet Büyükekşi, D Smart’ta 'Bol’ca Futbol Özel' yayınına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önceki şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye yaptığı başvuru hakkında konuşan Büyükekşi, sarı-lacivertli kulübe olumlu yanıt vermedi. Büyükekşi "Henüz önümüze bu konuyla ilgili bir şey gelmedi. Şu an çok daha acil çözmemiz gereken konular var. Bu konu geçmişe yönelik bir konu. Biz şu anda geleceğe bakıyoruz. Bu konuyu daha sonra değerlendirebiliriz" dedi.

FENERBAHÇE NE İSTİYOR?

Fenerbahçe, toplamda 28 şampiyonlukları olduğunu tescil ettirmek için TFF'ye başvuru yapmıştı. Kulübün açıklamasında şöyle denilmişti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Sadece Fenerbahçe’nin değil, 1959 öncesi şampiyonlukları bulunan birçok takımın hakkını savunma anlamına gelen bu başvurumuz kapsamında;

Türkiye Futbol Birinciliği’nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz."