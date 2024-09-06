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Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
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Yeni sezona özellikle Avrupa serüveninde istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda görmek istediği yıldız isim için yönetim harekete geçti.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın yıldız futbolcusu Antony'ye transfer teklifi yaptığı iddia edilmişti. 

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun eski takımı Manchester United'dan istediği yıldız oyuncu, İngiliz devinden ayrılmak istemediği kaydedildi.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Manchester United forması giyen Antony'nin takımdan ayrılmayacağını aktardı.

 Romano, Manchester United forması giyen Antony'nin takımdan ayrılmayacağını aktardı. Haberin detayında ise Manchester United'ın Sancho'yu Chelsea'ye sattığı ve İngiliz ekibinin hiçbir kanat oyuncusunun gitmesine izin vermeyeceği ifade edildi.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer Jose Mourinho Antony Sancho Antony
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