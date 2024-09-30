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Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sol arka adaledesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

DHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe çağlar söyüncü Adele kanama ödeme
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