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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan Mesut Özil, takımla çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan Mesut Özil, bugün takımla çalışmalara başladı. 

Mesut Özil'in Başakşehir maçı kadrosunda olması bekleniyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu şans verirse Mesut Özil uzun bir aranın ardından Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak.

 Fenerbahçe'ye devre arasında Arsenal'den transfer olan Mesut Özil Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile oynanan maç sonrası sakatlanmıştı. 

 

Fanatik

Etiketler Fenerbahçe mesut özil fenerbahçe takım
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