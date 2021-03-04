Fenerbahçe'ye Mesut Özil şoku! Ayak bileği döndü

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği ve 1-1 beraberlik ile biten maçta Mesut Özil bir sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, 67. dakikada sakatlandı ve yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan Can, ilk maçına çıktı. Yayıncı kuruluşun verdiği bilgiye göre Mesut Özil'in ayak bileğinin döndüğü ifade edildi. Tecrübeli futbolcu sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'de 6 eksik vardı;



Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemedi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar ile Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı. Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti de müsabakada görev yapamadı. Öte yandan Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen askerler için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.