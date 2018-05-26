Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 2 yıldız birden !

Express and Star gazetesi, Premier Lig'den düşen West Bromwich'in 2 yıldız oyuncusu için Fenerbahçe ile temasların olduğunu ileri sürdü.

Fenerbahçe'de her şey seçime endekslendiği için sessizlik sürerken, yurt dışından transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. İngiltere'de yayın yapan Express and Star gazetesi, West Bromwich'in yıldız oyuncuları Nacer Chadli ile Jose Solomon Rondon'un sarı-lacivertli kulübün radarında olduğunu yazdı.

İkiliden Chadli orta sahada oynuyor. Rondon ise forvette görev yapıyor.

5 maç oynadı

Fas asıllı olan Belçikalı Nacer Chadli, 28 yaşında. Sol kanatta oynuyor. Orta sahada da görev yapabiliyor. Bu sezon 5 maçta şans buldu; 1 gol kaydetti. İki yıl daha sözleşmesi var. Twente ve Tottenham'da forma giydi. İki yıl önce 15 milyon euro'ya transfer edildi. Belçika'da 42 kez milli olup, 5 gol attı.

Twente ve Tottenham'da forma giydi. İki yıl önce 15 milyon euro'ya transfer edildi. Belçika'da 42 kez milli olup, 5 gol attı.

TERRANEO SAHNEDE

West Midlands'da yayınlanan gazete, West Bromwich'de sportif direktörlüğe getirilen Giuliano Terraneo'nun Rondon ve Chadli'yi satıp, gelecek kaynak ile Championship'e uygun bir takım kurmak istediğini vurgularken, "Terraneo'nun ikili için son görüştüğü takım Fenerbahçe" iddiasında bulundu. Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan İtalyan Terraneo; Kjaer, Nani, Van Persie, Josef gibi isimleri getirmişti.



Daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan İtalyan Terraneo; Kjaer, Nani, Van Persie, Josef gibi isimleri getirmişti.

RONDON'DAN 10 GOL

Venezuela'lı Jose Solomon Rondon'un yaşı da 28... 1.86 boyundaki forvet bu sezon görev yaptığı 40 maçta 10 kez fileleri havalandırdı. 4 de asisti var.

Malaga, Las Palmas, Rubin Kazan ve Zenit kariyeri bulunan tecrübeli golcünün sözleşmesi gelecek sene bitecek. Bu nedenle kulübü satışına daha sıcak bakılıyor.

İNTER PEŞiNDE

Jose Solomon Rondon'la Atletico Madrid ve İnter'in de ilgilendiği belirtildi. Ada basını, Fenerbahçe'nin yanı sıra iki kulübün de golcü oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Rondon, güçlü fiziğinin yanı sıra sürati, fuleli oyun tarzı ve bitirciliği ile dikkat çekiyor.

