Fenerbahçe'ye Skrtel'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Martin Skrtel'den gelen haberler yine olumsuz. Son iki haftadır forma giyemeyen Slovak oyuncunun sakatlığının devam ettiği öğrenildi.



Tecrübeli defansın formasından çok uzun süre ayrı kalmaması için Çaykur Rizespor deplasmanında da oynatılmayacağı öğrenildi.



Sarı-lacivertlilerin sağlık heyeti tarafından tedavisine devam edilen Skrtel'in hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile oynanacak mücadelede de forma giymesi zor.



Fenerbahçe'de bu sezon 7 maça çıkan 33 yaşındaki stoper 630 dakika sahada kaldı.