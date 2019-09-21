Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi kurtardı!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçta zor anlar yaşasa da Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Orgill kaydetti.

VEDAT MURIQI KARİYER BASAMAKLARINI BÖYLE ÇIKTI

Sarı lacivertli takımda Muriqi, 4. golünü atarken Max Kruse, 5. asistine ulaştı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 5. maçında 3. galibiyetini alırken puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise üst üste 2. yenilgisini alarak 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

54. dakikada Vedat Muriqi’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Tolga müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

55. dakikada Ozan’ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Kruse’nin sert şutu kaleci Korcan’dan oyun alanına geri döndü.

61. dakikada ceza Gustavo’nun uzun pasını Vedat, Deniz’e indirdi. Deniz’in şutu ise üstten auta çıktı.

68. dakikada Kruse’nin pasını alan Tolga’nın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği plase şutu Korcan son anda kornere yumrukladı.

73. dakikada Emre’nin savunma arkasına yolladığı topla sol çaprazda Kruse buluştu. Alman yıldızın rakibini çalımlayarak yaptığı ortayı arka direkte Muriqi tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

83. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Canteros’un sert şutunu Altay kornere çeldi.

90+4. dakikada Emre’nin kullandığı serbest vuruşta ara direkte Tolga’nın şutunu Korcan kornere çeldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ali Saygın Ögel xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Ozan xxx, Rami x (Jailson dk. 46 x), Zanka xx, Dirar xx, Gustavo xxx, Tolga xx, Deniz xxx (Tolgay dk. 85 ?), Rorrigues x (Emre Belözoglu dk. 41 xx), Max Kruse xxx, Vedat Muriqi xxx

MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx (Hasan Kaya dk. 46 x), Kulusic xx, Pazdan x, Pinto xx, Faty xx (Aydın dk. 75 x), Moke xx, Sedat Ağçay x, İlhan Parlak x, Hector Canteros xx, Orgill xx

Goller: Zanka (dk. 20), Muriqi (dk. 73 ) (Fenerbahçe), Orgill (dk. 16) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Gustavo, Zanka (Fenerbahçe), Orgill, Cebrail, Canteros (Ankaragücü)